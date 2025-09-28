Direktorijum kompanija
Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualtrics. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

SGD 210K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualtrics, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



The highest paying salary package reported for a Дата Сајентист at Qualtrics in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 135,972. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Дата Сајентист role in Singapore is SGD 99,635.

