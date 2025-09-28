Direktorijum kompanija
Qualtrics
  • Plate
  • Дата Аналитичар

  • Sve Дата Аналитичар plate

Qualtrics Дата Аналитичар Plate

Prosečna Дата Аналитичар ukupna kompenzacija in United States u Qualtrics kreće se od $64.8K do $94K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualtrics. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$73.5K - $85.3K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$64.8K$73.5K$85.3K$94K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualtrics, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Аналитичар poziciju u Qualtrics in United States iznosi $94,010 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qualtrics za Дата Аналитичар poziciju in United States je $64,780.

