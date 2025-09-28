Direktorijum kompanija
Qualtrics Бизнис Операција Менаџер Plate

Prosečna Бизнис Операција Менаџер ukupna kompenzacija u Qualtrics kreće se od MX$1.07M do MX$1.45M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualtrics. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

MX$3.1M

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualtrics, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Бизнис Операција Менаџер at Qualtrics sits at a yearly total compensation of MXMX$28,148,574. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Бизнис Операција Менаџер role is MXMX$20,626,107.

Drugi resursi