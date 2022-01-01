Qualia Plate

Direktorijum kompanija
Plate Qualia kreću se od $55,275 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $256,959 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Qualia. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $170K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $200K
Кастомер Сервис
$55.3K

Дата Сајентист
$118K
Маркетинг
$102K
Регрутер
Median $155K
Продаја
$85.4K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$257K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Qualia, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

