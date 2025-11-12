Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualcomm. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)
U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)