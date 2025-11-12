Direktorijum kompanija
Qualcomm
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Mašinski Inženjer

  • Sve Mašinski Inženjer plate

  • Greater Taipei Area

Qualcomm Test inženjer Plate u Greater Taipei Area

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualcomm. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Potrebno nam je samo 4 još Mašinski Inženjer prijavas u Qualcomm da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Mašinski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Test inženjer poziciju u Qualcomm in Greater Taipei Area iznosi NT$2,269,629 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qualcomm za Test inženjer poziciju in Greater Taipei Area je NT$1,813,965.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Qualcomm

Srodne kompanije

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi