Radiofrekventni inženjer kompenzacija in San Francisco Bay Area u Qualcomm iznosi $223K po year za Senior Hardware Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $205K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualcomm. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$223K
$169K
$40K
$14K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)