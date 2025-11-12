Qualcomm Radiofrekventni inženjer Plate

Radiofrekventni inženjer kompenzacija in United States u Qualcomm kreće se od $214K po year za Senior Hardware Engineer do $488K po year za Principal Hardware Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $250K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualcomm. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Najnoviji podaci o platama

​ Филтер табеле Pretplati se Додај Додај накнаду Додај накнаду

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( USD ) Osnova | Akcije (god) | Bonus Plate nisu pronađene Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Budite obavešteni o novim platama Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

HR / Regrutacija? Napravi interaktivnu ponudu

Raspored sticanja Glavni Alternativni 1 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.3 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33.3 % stiče se u 1st - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stiče se u 2nd - GOD ( 16.65 % polugodišnje )

33.3 % stiče se u 3rd - GOD ( 16.65 % polugodišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Qualcomm ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Hardverski Inženjer ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.