ASIC inženjer kompenzacija in Greater Taipei Area u Qualcomm kreće se od NT$1.63M po year za Hardware Engineer do NT$4.32M po year za Staff Hardware Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Taipei Area iznosi NT$1.85M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualcomm. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)