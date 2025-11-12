Direktorijum kompanija
Qualcomm
  • Greater Bengaluru

Qualcomm ASIC inženjer Plate u Greater Bengaluru

ASIC inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u Qualcomm kreće se od ₹2.91M po year za Associate Hardware Engineer do ₹11.45M po year za Senior Staff Hardware Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹6.63M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qualcomm. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.98M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Qualcomm, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za ASIC inženjer poziciju u Qualcomm in Greater Bengaluru iznosi ₹12,587,375 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qualcomm za ASIC inženjer poziciju in Greater Bengaluru je ₹6,128,773.

