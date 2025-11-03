Direktorijum kompanija
Qohash
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Qohash Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Canada u Qohash iznosi CA$153K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qohash. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$153K
Nivo
Senior
Osnovna plata
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Qohash?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Qohash in Canada iznosi CA$201,407 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qohash za Softverski Inženjer poziciju in Canada je CA$153,331.

