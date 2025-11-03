Direktorijum kompanija
Qlik
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Qlik Menadžer Proizvoda Plate

Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in United States u Qlik iznosi $260K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Qlik. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Qlik
Product Manager
Boston, MA
Ukupno godišnje
$260K
Nivo
L8
Osnovna plata
$220K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$40K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Qlik?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Qlik in United States iznosi $461,375 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Qlik za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $261,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Qlik

Srodne kompanije

  • Axway
  • Acquia
  • Vestmark
  • Daugherty Business Solutions
  • Bloomerang
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi