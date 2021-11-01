Qeexo Plate

Plate Qeexo kreću se od $54,812 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $220,890 za Dizajner Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Qeexo . Poslednja izmena: 11/29/2025