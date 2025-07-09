Direktorijum kompanija
Purdue University
Purdue University Plate

Plate Purdue University kreću se od $19,900 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $132,335 za Тотал Ривордс na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Purdue University. Poslednja izmena: 9/17/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $72K

Naučni istraživač

Хемијски Инжењер
Median $70K

Istraživački inženjer

Машински Инжењер
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Административни Асистент
$19.9K
Дата Сајентист
$119K
Електро Инжењер
$34.3K
Графички Дизајнер
$41.4K
Хардверски Инжењер
$29.9K
Људски Ресурси
$47.8K
Информациони Технолог (ИТ)
$39K
Пројект Менаџер
$77.6K
Тотал Ривордс
$132K
Траст анд Сејфти
$98K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Purdue University je Тотал Ривордс at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $132,335. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Purdue University je $41,392.

