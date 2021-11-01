Direktorijum kompanija
PT Pertamina
PT Pertamina Plate

Plate PT Pertamina kreću se od $2,731 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $9,766 za Машински Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PT Pertamina. Poslednja izmena: 10/24/2025

Графички Дизајнер
$9.7K
Машински Инжењер
$9.8K
Пројект Менаџер
$2.7K

Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u PT Pertamina je Машински Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $9,766. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u PT Pertamina je $9,660.

