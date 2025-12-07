Direktorijum kompanija
PSP Investments
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Sve Arhitekta Rešenja plate

PSP Investments Arhitekta Rešenja Plate

Prosečna Arhitekta Rešenja ukupna kompenzacija in Canada u PSP Investments kreće se od CA$231K do CA$315K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete PSP Investments. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$180K - $217K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$168K$180K$217K$229K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u PSP Investments?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u PSP Investments in Canada iznosi CA$315,029 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u PSP Investments za Arhitekta Rešenja poziciju in Canada je CA$230,840.

Drugi resursi

