Proxy Plate

Plate Proxy kreću se od $100,500 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $184,075 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Proxy. Poslednja izmena: 11/28/2025

Menadžer Proizvoda
$184K
Softverski Inženjer
$101K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Proxy je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $184,075. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Proxy je $142,288.

