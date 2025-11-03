Direktorijum kompanija
Proton
Proton Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Proton. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Proton, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Proton in Switzerland iznosi CHF 198,260 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Proton za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Switzerland je CHF 145,277.

