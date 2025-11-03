Direktorijum kompanija
Proton
Proton Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Spain u Proton iznosi €72.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Proton. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€72.2K
Nivo
L2C
Osnovna plata
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Proton?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Proton, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Proton in Spain iznosi €90,812 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Proton za Softverski Inženjer poziciju in Spain je €72,249.

