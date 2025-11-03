Direktorijum kompanija
Proton
Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in France u Proton kreće se od €75.6K do €107K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Proton. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€85.9K - €102K
France
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€75.6K€85.9K€102K€107K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Proton, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Proton in France iznosi €107,356 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Proton za Marketing poziciju in France je €75,616.

