Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in North Macedonia u Proton kreće se od MKD 482K do MKD 658K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Proton. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Proton, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Proton in North Macedonia iznosi MKD 657,762 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Proton za Korisnička Podrška poziciju in North Macedonia je MKD 481,981.

