Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Canada u Properly iznosi CA$142K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Properly. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
Properly
Senior Developer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$142K
Nivo
L3
Osnovna plata
CA$139K
Stock (/yr)
CA$3.2K
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Properly?

CA$226K

Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Софтверски Инжењер στην Properly in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$179,906. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Properly για τον ρόλο Софтверски Инжењер in Canada είναι CA$138,835.

