Каталог Компанија
Properly
Радите овде? Затражите своју компанију

Properly Плате

Распон плата Properly је од $66,607 у годишњој укупној компензацији за Menadžer poslovnih operacija на доњем крају до $150,750 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Properly. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Menadžer poslovnih operacija
$66.6K
Naučnik podataka
$107K
Softverski inženjer
Median $100K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Menadžer softverskog inženjerstva
$151K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

The highest paying role reported at Properly is Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Properly is $103,545.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Properly

Повезане компаније

  • Coinbase
  • Spotify
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Amazon
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси