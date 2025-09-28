Продукт Менаџер kompenzacija in Poland u Procter & Gamble kreće se od PLN 346K po year za B2 do PLN 407K po year za B3. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 331K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
