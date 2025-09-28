Direktorijum kompanija
Procter & Gamble
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Procter & Gamble Продукт Менаџер Plate

Продукт Менаџер kompenzacija in Poland u Procter & Gamble kreće se od PLN 346K po year za B2 do PLN 407K po year za B3. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 331K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Procter & Gamble?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u Procter & Gamble in Poland iznosi PLN 547,756 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Procter & Gamble za Продукт Менаџер poziciju in Poland je PLN 306,552.

