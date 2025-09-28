Direktorijum kompanija
Procter & Gamble
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • Sve Продукт Дизајнер plate

Procter & Gamble Продукт Дизајнер Plate

Продукт Дизајнер kompenzacija in United States u Procter & Gamble iznosi $93.5K po year za B1. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $107K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
B1
Product Designer
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Procter & Gamble?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Продукт Дизајнер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Дизајнер poziciju u Procter & Gamble in United States iznosi $162,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Procter & Gamble za Продукт Дизајнер poziciju in United States je $107,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Procter & Gamble

Srodne kompanije

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi