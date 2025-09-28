Продукт Дизајнер kompenzacija in United States u Procter & Gamble iznosi $93.5K po year za B1. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $107K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
B1
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
