  • Plate
  • Машински Инжењер

  • Sve Машински Инжењер plate

Procter & Gamble Машински Инжењер Plate

Машински Инжењер kompenzacija in United States u Procter & Gamble kreće se od $101K po year za B1 do $188K po year za B3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $102K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
B1
Mechanical Engineer
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
Senior Mechanical Engineer
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Procter & Gamble?

Uključeni Nazivi

Manufacturing Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Машински Инжењер poziciju u Procter & Gamble in United States iznosi $187,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Procter & Gamble za Машински Инжењер poziciju in United States je $102,000.

