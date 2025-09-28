Машински Инжењер kompenzacija in United States u Procter & Gamble kreće se od $101K po year za B1 do $188K po year za B3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $102K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv