Маркетинг kompenzacija in United States u Procter & Gamble kreće se od $90K po year za B1 do $184K po year za B3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $135K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
