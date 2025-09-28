Дата Сајентист kompenzacija in United States u Procter & Gamble kreće se od $133K po year za B1 do $245K po year za B3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $148K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
