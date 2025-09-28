Direktorijum kompanija
Procter & Gamble
  • Plate
  • Хемијски Инжењер

  • Sve Хемијски Инжењер plate

Procter & Gamble Хемијски Инжењер Plate

Medijana Хемијски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Procter & Gamble iznosi $75K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Procter & Gamble
UX Researcher
Cincinnati, OH
Ukupno godišnje
$75K
Nivo
BTA
Osnovna plata
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Procter & Gamble?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Uključeni Nazivi

Process Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хемијски Инжењер poziciju u Procter & Gamble in United States iznosi $85,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Procter & Gamble za Хемијски Инжењер poziciju in United States je $75,000.

