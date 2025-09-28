Direktorijum kompanija
Procter & Gamble
  • Plate
  • Бизнис Операција Менаџер

  • Sve Бизнис Операција Менаџер plate

Procter & Gamble Бизнис Операција Менаџер Plate

Medijana Бизнис Операција Менаџер kompenzacionog paketa u Procter & Gamble iznosi $106K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Procter & Gamble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Ukupno godišnje
$106K
Nivo
B1
Osnovna plata
$92K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Procter & Gamble?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Операција Менаџер poziciju u Procter & Gamble iznosi $160,107 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Procter & Gamble za Бизнис Операција Менаџер poziciju je $103,500.

