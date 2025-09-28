Direktorijum kompanija
PriceHubble
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

PriceHubble Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Switzerland u PriceHubble iznosi CHF 68.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete PriceHubble. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 68.5K
Nivo
Senior
Osnovna plata
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u PriceHubble?

CHF 134K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Drugi resursi