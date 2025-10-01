Direktorijum kompanija
Preply
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Barcelona Area

Preply Софтверски Инжењер Plate u Greater Barcelona Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Barcelona Area u Preply iznosi €81.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Preply. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€81.2K
Nivo
P7
Osnovna plata
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Bonus
€0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u Preply?

€142K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
