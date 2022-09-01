Direktorijum kompanija
Precision Castparts Plate

Plate Precision Castparts kreću se od $72,471 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $196,980 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Precision Castparts. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Машински Инжењер
Median $103K
Рачуновођа
$72.5K
Дата Сајентист
$197K

ЧПП

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Precision Castparts είναι Дата Сајентист at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $196,980. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Precision Castparts είναι $103,000.

