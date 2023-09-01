Pocketpills Plate

Direktorijum kompanija
Plate Pocketpills kreću se od $38,413 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $117,600 za Dizajner Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Pocketpills. Poslednja izmena: 11/29/2025

Softverski Inženjer
Median $38.4K
Dizajner Proizvoda
$118K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Pocketpills je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $117,600. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Pocketpills je $78,006.

