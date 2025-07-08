Direktorijum kompanija
PNM Resources
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

PNM Resources Plate

Plate PNM Resources kreću se od $46,976 ukupne kompenzacije godišnje za Hardverski Inženjer na nižem nivou do $79,600 za Mašinski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PNM Resources. Poslednja izmena: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hardverski Inženjer
$47K
Mašinski Inženjer
$79.6K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u PNM Resources je Mašinski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $79,600. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u PNM Resources je $63,288.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za PNM Resources

Srodne kompanije

  • Uber
  • Roblox
  • Databricks
  • Lyft
  • Tesla
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnm-resources/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.