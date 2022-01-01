Direktorijum kompanija
Pluralsight
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Pluralsight Plate

Plate Pluralsight kreću se od $62,559 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Softverskog Inženjerstva na nižem nivou do $425,850 za Uspeh Korisnika na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Pluralsight. Poslednja izmena: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Ful-stek softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Naučnik Podataka
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Poslovni Analitičar
Median $86K
Uspeh Korisnika
$426K
IT Tehnolog
$80K
Marketing Operacije
$102K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$241K
Menadžer Projekta
$87.1K
Prodaja
Median $125K
Inženjer Prodaje
$136K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$62.6K
Arhitekta Rešenja
$136K
Menadžer Tehničkih Programa
$116K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Pluralsight, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Pluralsight je Uspeh Korisnika at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $425,850. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Pluralsight je $135,675.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Pluralsight

Srodne kompanije

  • BlueVine
  • Cyndx
  • Bamboo Rose
  • Juniper Square
  • VTS
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pluralsight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.