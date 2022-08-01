Direktorijum kompanija
Plum
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Plum Plate

Plate Plum kreću se od $102,578 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Softverskog Inženjerstva na nižem nivou do $111,303 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Plum. Poslednja izmena: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
$111K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$103K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Plum je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $111,303. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Plum je $106,941.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Plum

Srodne kompanije

  • Amazon
  • PayPal
  • Airbnb
  • Netflix
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plum/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.