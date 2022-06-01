Direktorijum kompanija
PLS
PLS Plate

Plate PLS kreću se od $30,311 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $74,562 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PLS. Poslednja izmena: 11/28/2025

Korisnička Podrška
$30.3K
Softverski Inženjer
$74.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u PLS je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $74,562. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u PLS je $52,436.

Drugi resursi

