Plivo Plate

Plate Plivo kreću se od $5,951 ukupne kompenzacije godišnje za Information Technologist (IT) na nižem nivou do $76,988 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Plivo. Poslednja izmena: 10/21/2025

Софтверски Инжењер
Median $29.3K

Backend softverski inženjer

Бизнис Аналитичар
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Продукт Менаџер
$77K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$61.7K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Plivo, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Plivo je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $76,988. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Plivo je $29,302.

