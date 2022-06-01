Plexus Worldwide Plate

Direktorijum kompanija
Plate Plexus Worldwide kreću se od $29,914 ukupne kompenzacije godišnje za Hardverski Inženjer na nižem nivou do $51,725 za Softverski Inženjer na višem nivou.

Hardverski Inženjer
$29.9K
Softverski Inženjer
$51.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Plexus Worldwide je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $51,725. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Plexus Worldwide je $40,820.

