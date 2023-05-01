Direktorijum kompanija
Plex
Plex Plate

Plate Plex kreću se od $134,325 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $271,350 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Plex. Poslednja izmena: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
$134K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$271K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Plex je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $271,350. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Plex je $202,838.

Drugi resursi

