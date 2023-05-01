Plex Plate

Plate Plex kreću se od $134,325 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $271,350 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Plex . Poslednja izmena: 11/28/2025