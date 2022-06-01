Direktorijum kompanija
PLAYSTUDIOS
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

PLAYSTUDIOS Plate

Plate PLAYSTUDIOS kreću se od $10,251 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $160,928 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PLAYSTUDIOS. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $113K
Маркетинг
$103K
Продукт Менаџер
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Програм Менаџер
$90.5K
Пројект Менаџер
$39.4K
Регрутер
$10.3K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

أعلى وظيفة أجراً في PLAYSTUDIOS هي Продукт Менаџер at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $160,928. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في PLAYSTUDIOS هو $96,480.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za PLAYSTUDIOS

Srodne kompanije

  • Snap
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Intuit
  • Amazon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi