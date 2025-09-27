Direktorijum kompanija
Playrix
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Финансијски Аналитичар

  • Sve Финансијски Аналитичар plate

Playrix Финансијски Аналитичар Plate

Medijana Финансијски Аналитичар kompenzacionog paketa in Ireland u Playrix iznosi €80.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Playrix. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Ukupno godišnje
€80.5K
Nivo
-
Osnovna plata
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
7 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u Playrix?

€160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Финансијски Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Финансијски Аналитичар poziciju u Playrix in Ireland iznosi €83,341 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Playrix za Финансијски Аналитичар poziciju in Ireland je €80,451.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Playrix

Srodne kompanije

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi