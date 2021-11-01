Direktorijum kompanija
Playrix
Playrix Plate

Plate Playrix kreću se od $41,790 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $102,977 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Playrix. Poslednja izmena: 9/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $59.2K

Backend softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Softverski inženjer video igara

Бизнис Аналитичар
$79.6K
Дата Аналитичар
$95.9K

Дата Сајентист
$90.5K
Финансијски Аналитичар
Median $80.5K
Људски Ресурси
$61.5K
Продукт Дизајнер
$41.8K
Продукт Менаџер
$43.4K
Регрутер
$45.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$103K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Playrix je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $102,977. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Playrix je $70,546.

