Direktorijum kompanija
Piano
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Piano Plate

Plate Piano kreću se od $72,360 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $158,893 za Сејлс Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Piano. Poslednja izmena: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продукт Дизајнер
$85.9K
Продукт Менаџер
$104K
Продаја
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Сејлс Инжењер
$159K
Софтверски Инжењер
$72.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Piano je Сејлс Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $158,893. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Piano je $85,876.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Piano

Srodne kompanije

  • Hevo
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi