PhishLabs Plate

Plate PhishLabs kreću se od $35,820 ukupne kompenzacije godišnje za Uspeh Korisnika na nižem nivou do $72,635 za Poslovni Razvoj na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PhishLabs. Poslednja izmena: 11/26/2025

Poslovni Razvoj
$72.6K
Uspeh Korisnika
$35.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u PhishLabs je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $72,635. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u PhishLabs je $54,228.

