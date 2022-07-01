PhishLabs Plate

Plate PhishLabs kreću se od $35,820 ukupne kompenzacije godišnje za Uspeh Korisnika na nižem nivou do $72,635 za Poslovni Razvoj na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PhishLabs . Poslednja izmena: 11/26/2025