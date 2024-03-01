PHASTAR Plate

Plate PHASTAR kreću se od $107,145 ukupne kompenzacije godišnje za Naučnik Podataka na nižem nivou do $153,000 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PHASTAR . Poslednja izmena: 11/26/2025