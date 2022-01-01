Direktorijum kompanija
Paytm
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Paytm Plate

Plate Paytm kreću se od $12,631 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $201,000 za Бизнис Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Paytm. Poslednja izmena: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Bezbednosni softverski inženjer

DevOps inženjer

Продукт Менаџер
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Дата Сајентист
Median $45.8K
Бизнис Аналитичар
Median $31.4K
Продукт Дизајнер
Median $23.2K
Регрутер
Median $12.6K
Технички Програм Менаџер
Median $38.8K
Бизнис Девелопмент
$201K
Дата Сајенс Менаџер
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Продукт Дизајн Менаџер
$30K
Програм Менаџер
$42K
Пројект Менаџер
$29K
Продаја
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

10%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

25%

GOD 4

25%

GOD 5

Tip akcija
Options

U kompaniji Paytm, Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 10% stiče se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 5th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Paytm, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Paytm je Бизнис Девелопмент at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Paytm je $40,890.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Paytm

Srodne kompanije

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi