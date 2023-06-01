Direktorijum kompanija
Paytient
Plate Paytient kreću se od $110,970 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $261,300 za Регрутер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Paytient. Poslednja izmena: 10/24/2025

Продукт Дизајнер
$111K
Пројект Менаџер
$174K
Регрутер
$261K

Софтверски Инжењер
$185K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$174K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Paytient je Регрутер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $261,300. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Paytient je $174,125.

