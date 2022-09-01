Direktorijum kompanija
Payscale
Plate Payscale kreću se od $80,400 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $193,463 za Cybersecurity Analyst na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Payscale. Poslednja izmena: 10/24/2025

Софтверски Инжењер
Median $118K
Чиф оф Стаф
$151K
Маркетинг
$155K

Продукт Менаџер
Median $121K
Продаја
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $175K
Солушн Архитекта
$160K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Payscale je Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $193,463. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Payscale je $153,425.

