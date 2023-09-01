Direktorijum kompanija
PayPay
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

PayPay Plate

Plate PayPay kreću se od $59,779 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $116,063 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PayPay. Poslednja izmena: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Median $62.8K

Android inženjer

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $88.6K
Дата Сајентист
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Продукт Дизајнер
$59.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$106K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u PayPay je Дата Сајентист sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $116,063. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u PayPay je $88,610.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za PayPay

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • Google
  • Square
  • Uber
  • Intuit
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi